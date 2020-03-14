شكرا لقرائتكم خبر عن الأمامية تجبر معلول على التدريب المنفرد فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض على معلول والأنجولى جيرالدو ثنائى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى جلسة فى الجيم، ثم تدريبات تأهيلية على ملعب التتش تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل بالنادي.

ويخضع على معلول لبرنامج تأهيلي بسبب الشكوى من آلام في العضلة الأمامية، فيما تعرض جيرالدو لجزع فى الكاحل، وذلك خلال مشاركتهما في مباراة صن داونز التي أقيمت على استاد لوكاس موريبي في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا.

وواصل الأهلى تدريباته اليوم على ملعب التتش استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربى المقرر لها يوم الأربعاء المقبل فى الجولة الـ19 من منافسات بطولة الدورى الممتاز.‎

وخاض الأهلى فقرة بدنية، ثم أجرى الجهاز الفنى تقسيمة بمشاركة حارسين، وقاد يانكون ميشيل مدرب حراس الفريق، مران منفرد للحراس فى بداية المران شارك فيه شريف إكرامى، ومحمد الشناوى وعلى لطفى ومصطفى شوبير.‎

وشارك رمضان صبحى لاعب الأهلي في مران الفريق الذي أقيم اليوم السبت، على ملعب التتش استعداداً لمواجهة الإنتاج الحربى المقرر لها يوم الأربعاء المقبل فى الجولة 19 من منافسات بطولة الدورى الممتاز، وشارك صبحى فى المران الجماعى بعد انتهائه من تنفيذ البرنامج العلاجى والتأهيلى الذى خضع له الفترة الماضية.. وكان صبحى قد تعرض لتمزق فى العضلة الخلفية، وخضع لبرنامج علاجى وتأهيلى، وشارك فى مران الفريق الذى أقيم ظهر اليوم على ملعب التتش لتجهيزه للمرحلة المقبلة.

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وخاض الفريق فقرة بدنية مطولة تحت قيادة توماس بينكيل مخطط أحمال الفريق، خلال المران الجماعى الذى أقيم ظهر اليوم على ملعب التتش، وقام اللاعبون بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات البدنية، ضمن البرنامج الذي أعده بينكيل.