شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. ماذا سيفعل منتخب مصر بعد تأجيل مواجهتى توجو؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه منتخب مصر الأول بقيادة مديره الفنى حسام البدرى المجهول بعد قرار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بتأجيل مباريات الجولتين الـ3 و4 من تصفيات أفريقيا المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 المقرر إقامتها بالكاميرون بسبب انتشار فيروس كورونا.

جاء قرار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بتأجيل مباريات الجولة 3 و 4 بسبب كورونا وبذلك ستتأجل مباراتى منتخب مصر مع توجو التى كان مقرراً لهما يومى 26 و 29 مارس الجارى.

أشار الاتحاد الأفريقى فى خطابه إلى تحديد موعد جديد لتلك المباريات سيتم الإعلان عنه فى وقت لاحق.

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كشف الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام البدرى، إن قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بتأجيل مباريات الجولتين 3 و 4 بسبب كورونا قرار للصالح العام حفاظا علي اللاعبين و المنتخبات.

أشار محمد بركات مدير منتخب مصر إلى أنه لا يوجد خطة واضحة خلال المرحلة المقبلة لمنتخب مصر ولكن سوف نعقد اجتماعا بالجهاز الفني بقيادة حسام البدرى لوضع استراتيجية بديلة عن المعسكر الذى تم تأجيله.

ووفقًا لخطاب الاتحاد الأفريقى فتقرر تأجيل المباريات الخاصة بتصفيات كأس الأمم الأفريقية المقررة في الفترة من 25 حتى 31 مارس الجاري، ما يعني تأجيل منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات وأشار الاتحاد الأفريقي في خطابه إلى تحديد موعد جديد لتلك المباريات سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق، جدير بالذكر أن المنتخب المصري كان من المقرر أن تواجه منتخب توجو يومي 26 و29 من الشهر الجاري.