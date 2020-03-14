مران الزمالك.. انتظام عبد الله جمعة.. غياب ثنائي الفريق.. وتأهيل عبد الغني وأوناجم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد الهواري:

عبدالله جمعة لاعب نادي الزمالك في التدريبات الجماعية للفريق الأبيض بشكل طبيعي، خلال المران المنعقد اليوم السبت، على ملعب النادي.

وخاض اللاعب التدريبات بشكل طبيعي بعد انتهاء البرنامج التأهيلي الموضوع له من قبل الجهاز الطبي للفريق، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها، وأكد الجهاز الطبي للفريق على شفاء جمعة تماما.

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره مصر للمقاصة يوم الخميس المقبل على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشر من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وحصل محمد عبدالسلام وكريم بامبو لاعبا الفريق، على إذن بالراحة من التدريبات الجماعية للفريق المقامة على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وغاب الثنائي عن التدريبات بإذن من الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق بسبب شعورهما بنزلة برد، حيث خاضا فقرة خاصة في صالة الجيمانزيوم.

وخضع محمد عبدالغني مدافع الفريق لجلسة تأهيلية خاصة بصالة الجيمانزيوم، على هامش التدريبات الجماعية للفريق.

Advertisements

ويستمر اللاعب في البرنامج التأهيلي الموضوع له من قبل الجهاز الطبي للفريق، لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية الفترة القادمة.

وكان عبد الغني قد تعرض للإصابة في العضلة الضامة خلال الفترة الأخيرة، حيث تغيب عن مباراة الفريق الأخيرة أمام الترجي التونسي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وواصل المغربي محمد أوناجم لاعب الفريق، البرنامج التأهيلي الموضوع له من قبل الجهاز الطبي للفريق بعد تعرضه للإصابة بكدمة في الركبة.

وخاض أوناجم فقرة تأهيلية في صالة الجيمانزيوم الخاصة بالفريق، على هامش التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب النادي.

وخضع محمد أبوجبل ومحمد عواد ومحمود عبدالرحيم "جنش" ومحمد صبحي رباعي حراس المرمى بالفريق، لفقرة بدنية خاصة على هامش التدريبات الجماعية للفريق.

وخاض الرباعي فقرة خاصة للتعامل مع التسديدات القريبة والبعيدة تحت إشراف عمرو عبدالسلام مدرب حراس المرمى، بالإضافة إلى التمرين على التصدي للكرات العرضية.

وشهدت التدريبات تألق واضح للرباعي حيث قام عمرو عبدالسلام مدرب الحراس بالاشادة بهم عقب انتهاء المران.