مستند.. 8 قرارات من اللجنة الطبية باتحاد الكرة لمكافحة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم عن نتائج مؤتمر اللجنة الطبية والذي تم عقده من أجل بحث كل الأمور المتعلقة بانتشار فيروس "كورونا" ونصائح للوقاية منه.

وقال محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للاتحاد أنه سعيد بنجاح المؤتمر الطبي الذي عٌقد مؤخراً.

وصرح رئيس اللجنة الطبية قائلا " المؤتمر ركز على الهدف الذي أقيم من أجله، ولا صحة لما تداوله البعض بأنه كان بهدف بحث توقيف النشاط".

وواصل "الهدف من المؤتمر هو التوعية وإلقاء الضوء فيما يخص آخر مستجدات التعامل مع فيروس كورونا".

وتابع "اللجنة الطبية تتعامل وفقا للتعليمات التي تصدر عن الدولة والهيئات الرياضية".

وشدد "من خلال اللقاء مع الأجهزة الفنية والطبية، نصحت اللجنة بوجود حقيبة لكل لاعب بها مطهرات خاصة بمكافخة العدوى، وعدم التلامس بين اللاعبين قبل وبعد المباراة".

واستمر "اللجنة الطبية تجتمع بشكل يومي لمتابعة الأوضاع مع اللجنة الخماسية".

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واختتم رئيس اللجنة الطبية تصريحاته بالمؤتمر "يتم مناقشة الرحلات الخارجية للفرق لتحديد وضعية الدول التي يتم السفر إليها من حيث انتشار الفيروس".

ومن جانبه قام محمود زين استشاري مكافحة العدوى بتقديم نصائحه خلال المؤتمر بضرورة منع التلامس".

وصرح محمود زين قائلا " التلامس يتسبب في انتشار ٦٠%من الأمراض لذا من الضروري تجنبها مع استخدام الطرق السليمة للعطس في المناديل والتخلص منها مباشرة مع غسل اليدين".

وسبق وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن استكمال مباريات الدوري بشكل طبيعي لكن دون حضور جماهيري بالمدرجات، كذلك أشارت وزارة الرياضة في وقت سابق لعدم صدور أي قرار متعلق بإيقاف النشاط في مصر.