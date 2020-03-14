رمضان صبحي يشارك في مران الأهلي الجماعي استعداداً للإنتاج الحربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:

شارك رمضان صبحي، لاعب وسط النادي الأهلي، في مران الفريق الجماعي اليوم السبت، استعداداً لمواجهة الانتاج الحربي في الدوري.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي والإنتاج الحربي، الأربعاء، ضمن الجولة الـ19 لمسابقة الدوري الممتاز.

وأفاد مراسل "الخليج 365" بأن رمضان صبحي شارك بشكل طبيعي في مران الفريق الجماعي بعد انتهائه من تنفيذ البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي خضع له الفترة الماضية؛ حيث عانى رمضان صبحي مؤخرا من تمزق في العضلة الخلفية.

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وخاض الثنائي علي معلول وجيرالدو تدريبات تأهيلية، بينما أدى باقي الفريق تدريبات بدنية تحت قيادة توماس بينكيل مخطط أحمال الفريق.

كان رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي قد عقد جلسة مع الجهاز المعاون قبل المران من أجل الترتيب للاستعدادات الخاصة لمباراة الانتاج الحربي.

وتدرب الأهلي اليوم السبت على ملعب مختار التتش بالجزيرة بعد قرار اتحاد الكرة بتأجيل مباراته مع إنبي.

يُذكر أن فايلر قد قرر منح اللاعبين راحة من التدريبات يوم غد الأحد.