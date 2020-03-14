"الدوري المصري ضمنها".. تعرف على أبرز الدوريات المستمرة بعد سلسلة الإيقافات بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

يُعاني محبو ومتابعو كرة القدم، من توقف نشاطات الدوريات العالمية حول العالم بسبب تداعيات فيروس كورونا (كوفيد-19) المستجد.

وتسبب تفشي فيروس كورونا في تعليق جميع المنافسات الرياضية في الدوريات الخمس الكبرى بدول إنجلترا، إسبانيا، إيطاليا، فرنسا، ألمانيا، والبطولات الأوروبية مثل دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي حتى موعد مبدئي في أبريل القادم.

كما تم تأجيل العديد من المباريات الدولية للمنتخبات في تصفيات كأس العالم وتصفيات كأس أمم أفريقيا بناءً على توصيات من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

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ومع توقف جميع هذه الدوريات، لا تزال هناك دوريات كثيرة حول العالم يمكن لمتابع وعاشق كرة القدم أن يتابعها لحين الاستقرار على عودة الدوريات الأوروبية الكبرى من عدمها.

وهناك العديد من الدوريات حول العالم لا تزال تتابع نشاطها بشكل طبيعي ولم تُعلن عن إيقاف النشاط، أبرزها الدوري المصري حتى الآن.

دوريات آخرى في الوطن العربي وأفريقيا لا تزال مبارياتها تُلعب مثل الدوري الجزائري والإماراتي والعماني والبحريني والسوداني والجنوب أفريقي.

وعلى الصعيد العالمي فهناك دوريات تقام مبارياتها بشكل طبيعي مثل الدوري التركي والروسي والبرازيلي والأرجنتيني والصربي والمكسيكي.