بسبب كورونا.. إيقاف النشاط الرياضي في السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أعلن وزارة الرياضة السعودية بشكل رسمي، إيقاف النشاط الرياضي بالكامل في المملكة، اعتباراً من يوم الأحد 15 مارس لأجل غير مسمى، بسبب انتشار فيروس "كورونا".

وسبق وقررت حكومة المملكة العربية السعودية تعليق الرحلات الجوية الدولية - إلا في الحالات الاستثنائية- لمدة أسبوعين، اعتبارًا من الساعة الحادية عشرة من صباح يوم غد الأحد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية اليوم السبت.

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وجاء بالحساب الرسمي لوزراة الرياضة السعودية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" "وزارة الرياضة تُعلن تعليق النشاط الرياضي في المملكة بمختلف الألعاب الرياضية وكافة البطولات والمسابقات وكذلك إغلاق الصالات والمراكز الرياضية الخاصة اعتباراً من يوم غدٍ الأحد وحتى إشعار آخر، وذلك بناء على توصيات اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد (COVID-19)".

وكتب الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودية عبر حسابه على "تويتر" قائلا " جهود كبيرة وإجراءات احترازية ووقائية استباقية اتخذتها قيادة وطننا الغالي أكدت من خلالها أن سلامة المواطن والمقيم تمثل الأولوية القصوى".

واختتم "وتزامناً مع هذه الإجراءات فقد تم اتخاذ قرار بتعليق كافة الأنشطة والمسابقات الرياضية في المملكة حفاظاً على سلامة الجميع".