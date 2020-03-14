"ليفربول بطلاً".. صحيفة بريطانية تكشف مقترحاً جديداً في حال إلغاء البريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - إبراهيم علي:

قالت صحيفة "تايمز" البريطانية إن رابطة الدوري الإنجليزي "البريميرليج" تدرس مقترحاً جديداً في حالة إلغاء الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز.

قررت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز تأجيل مباريات بريميرليج لمدة ثلاثة أسابيع حتى الثالث من شهر إبريل المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد؛ حيث تسبب تفشي فيروس كورونا في تعليق جميع المنافسات الرياضية في إنجلترا: بريميرليج، تشامبيونشيب، دوري الدرجة الأولى ودوري الدرجة الثانية.

وقالت الصحيفة البريطانية إنه وفقاً للاقتراح الذي ستطرحه فإن رابطة الدوري الإنجليزي ستُعلن نادي ليفربول بطلاً لهذا الموسم من البريميرليج بعد النظر لفارق النقاط الكبير بينه وبين الوصيف مانشستر سيتي والذي يبلغ 25 نقطة.

ويحتاج ليفربول فقط إلى 6 نقاط من أجل التتويج رسميا بلقب الدوري الإنجليزي (2019- 20) حيث يحتل حاليا صدارة الترتيب بـ82 نقطة من 29 مباراة قبل تسع جولات من إسدال الستار على المسابقة المحلية.

Advertisements

وأشارت الصحيفة إلى أن الرابطة تدرس تصعيد بطل ووصيف بطولة دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "الشامبيونشيب" وهما ناديا ليدز يونايتد ووست بروميتش ألبيون، إلى منافسات البريميرليج للموسم الجديد، ليبلغ عدد أندية بريميرليج 22 نادياً.

وقالت الصحيفة أن الاتحاد الإنجليزي سيعمل على إيقاف بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة "كاراباو"، لكي يُفسح المجال للعب مباريات أكثر بالدوري الإنجليزي بعد وصول عدد فرق الدوري إلى 22 فريقاً.

وأضافت الصحيفة في تقريرها بأن بعد انتهاء الموسم الجديد الذي سيُلعب بوجود 22 نادياً، سيتم إعتماد هبوط 5 أندية في نهاية الموسم وصعود 3 من الشامبيونشيب، لكي يعود العدد الطبيعي لأندية البريميرليج (20 نادياً) من النسخة التالية.

واختتمت الصحيفة تقريرها مشيرة إلى أنه يجب أن توافق جميع أندية البريميرليج الحالية على هذا المقترح قبل أن يتم تطبيقه.