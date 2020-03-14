ننشر قرارات اللجنة الطبية باتحاد الكرة لمكافحة فيروس كورونا

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تنشر الوفد قرارات اللجنة الطبية باتحاد الكرة برئاسة دكتور محمد سلطان لمكافحة فيروس كورونا.
وتضمنت القرارات تعقيم غرف الملابس ومقرات الأنديةوتوفير حقيبة عناية شخصية لكل مدرب ولاعب واداري تتضمن مطهر لليد بجانب توزيع بروشورات للتوعية بكيفية الوقاية من المرض وكذلك تعليق المؤتمرات الصحفية والأحداث الخاصة بالاكاديميات وتكليف منسق طبي بمتابعة كل هذه الأمور وتشكيل غرفة عمليات على مدار الساعة للجنة الطبية.
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