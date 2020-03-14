رسمياً : يوسف شوشه يوقع على تجديد تعاقده مع سلة الإتحاد السكندري

نجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى فى تمديد تعاقد لاعب الفريق الأول لكرة السلة يوسف شوشه لمدة موسمين أضافيين ، حيث ظهر اللاعب بمستوى متميز و أكثر من رائع منذ أنضمامه الموسم قبل الماضى لصفوف زعيم الثغر ، و يُجيد " شوشة " اللعب في مركز الجناح " 2 " و

" 3 "

ووافق " شوشه " على تجديد تعاقده مع زعيم الثغر عقب الجلسة التي عُقدت مع اللاعب بحضور محمد مصيلحى رئيس النادى و حازم الرجال أمين الصندوق وأحمد عبد المجيد عضو مجلس الإدارة وتم الاتفاق فيها على كافة تفاصيل تمديد التعاقد و

الذى ينتهى بنهاية الموسم الرياضى 2021-2022 .

و يحرص مجلس إدارة النادى على تمديد التعاقد مع العناصر الأساسية و نجوم الفريق بناء علي رغبة الكابتن أحمد مرعى المدير الفني لتوفير أكبر قدر من الاستقرار الفنى خلال المرحلة المقبلة

ومن جانبه أكد اللاعب على سعادته الغامرة بتجديد تعاقده لسلة الاتحاد السكندري صاحب الشعبية الجارفة في مصر والوطن العربي و أعرب عن أمله بالمساهمة مع زملائه نجوم الفريق فى تحقيق المزيد من البطولات .