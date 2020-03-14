شاهد.. متابعو الكرة الأوروبية يسخرون من إيقاف مباريات السبت الممتاز

تشهد الملاعب الأوروبية اليوم السبت، ظاهرة لم تحدث من قبل بعد إلغاء مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، وكافة المباريات في الدوريات الأوروبية المختلفة نظراً لإيقاف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا المستجد.

ومع إيقاف النشاط الرياضي شهد السبت الممتاز، عدم وجود أي مباريات في الدوريات الكبرى، الإنجليزي والإيطالي، والإسباني.

وعبر العديد من متابعي الكرة

الأوروبية عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" عن إستيائهم لعدم وجود مباريات اليوم السبت، كما كان الحال في الفترة الماضية التي كانت تشهد العديد من المنافسات الاوروبية.

وتصدر هاشتاج السبت الممتاز، موقع تويتر، بعدما قام العديد من رواد الموقع بالتعبير بشكل

ساخر من عدم إقامة مباريات اليوم ، وإستيائهم من تواجد الكثير من المباريات الضعيفة والتي لن يتابعوها لضعف مستواها، بعد إيقاف الدوريات الكبرى.

وشهدت الأيام الأخيرة إصابة العديد من النجوم بفيروس كورونا ، بدأت بروجاني مدافع يوفنتوس، وأرتيتا المدير الفني لآرسنال، ولاعب كرة سلة ريال مدريد، مما أدى لتوقف العديد من الدوريات العالمية، ومسابقتي الدوري الأوروبي ودوري أبطال اوروبا وذلك للحد من إنتشار فيروس كورونا.

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