أوناجم يواصل التأهيل للعودة للتدريبات

واصل المغربي محمد أوناجم لاعب فريق الكرة الأول بالنادي البرنامج التأهيلي الموضوع له من قبل الجهاز الطبي للفريق بعد تعرضه للإصابةبكدمة في الركبة.
وخاض أوناجم فقرة تأهيلية في صالة الجيمانزيوم الخاصة بالفريق، على هامش التدريبات الجماعيةالمقامة حاليًّا بملعب النادي.
ويستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لاستئناف مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، بمباراة مصر للمقاصة المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل على ملعب ستاد القاهرة الدولي.
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