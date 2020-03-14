أوناجم يواصل التأهيل للعودة للتدريبات

واصل المغربي محمد أوناجم لاعب فريق الكرة الأول بالنادي البرنامج التأهيلي الموضوع له من قبل الجهاز الطبي للفريق بعد تعرضه للإصابة بكدمة في الركبة. بكدمة في الركبة. وخاض أوناجم فقرة تأهيلية في صالة الجيمانزيوم الخاصة بالفريق، على هامش التدريبات الجماعية المقامة حاليًّا بملعب النادي. المقامة حاليًّا بملعب النادي. ويستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لاستئناف مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، بمباراة مصر للمقاصة المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

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