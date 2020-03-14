فايلر يعقد جلسة مع الجهاز المعاون في الأهلي

عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع معاونيه قبل انطلاق مران الفريق الذي أقيم ظهر اليوم على ملعب التتش استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي. ظهر اليوم على ملعب التتش استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي. وجاءت جلسة فايلر مع الجهاز المعاون للترتيب للمرحلة المقبلة والتي تبدأ بمواجهة الإنتاج الحربي يوم الأربعاء المقبل. للمرحلة المقبلة والتي تبدأ بمواجهة الإنتاج الحربي يوم الأربعاء المقبل. وتلقَّي الأهلي خطابًا رسميا أمس من اتحاد الكرة للتأكيد على تأجيل مباراة الفريق أمام إنبي التي كان مقررا لها اليوم.

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