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رمضان صبحي يشارك في مران الأهلي

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شارك رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق الذي أقيم اليوم على ملعب التتش استعدادًا لمواجهة الإنتاج الحربي المقرر لها

يوم الأربعاء المقبل في الجولة ١٩ من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وشارك صبحي، في المران الجماعي بعد انتهائه من

تنفيذ البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي خضع له الفترة الماضية.

وكان صبحي قد تعرَّض لتمزق في العضلة الخلفية، وخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي، وشارك في مران الفريق الذي أقيم ظهر اليوم على ملعب التتش لتجهيزه للمرحلة المقبلة.

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