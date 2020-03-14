فقرة بدنية لحراس مرمى الزمالك

خضع محمد أبوجبل ومحمد عواد ومحمود عبدالرحيم "جنش" ومحمد صبحي رباعي حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لفقرة بدنية خاصة على هامش التدريبات الجماعية للفريق المقامة حاليًّا على ملعب عبداللطيف أبورجيلة. هامش التدريبات الجماعية للفريق المقامة حاليًّا على ملعب عبداللطيف أبورجيلة. وخاض الرباعي فقرة خاصة للتعامل مع التسديدات القريبة والبعيدة تحت إشراف عمرو عبدالسلام مدرب حراس المرمى، بالإضافة إلى التمرين على التصدي للكرات العرضية. القريبة والبعيدة تحت إشراف عمرو عبدالسلام مدرب حراس المرمى، بالإضافة إلى التمرين على التصدي للكرات العرضية. وشهدت التدريبات تألق واضح للرباعي حيث قام عمرو عبدالسلام مدرب الحراس بالإشادة بهم عقب انتهاء المران.

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