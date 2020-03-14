خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المران ظهر اليوم على ملعب التتش استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي المقرر لها يوم الأربعاء المقبل في الجولة ١٩ من منافسات بطولة الدوري الممتاز الجولة ١٩ من منافسات بطولة الدوري الممتاز وخاض الأهلي فقرة بدنية، ثم أجرى الجهاز الفني تقسيمة بمشاركة حارسين كما شارك بها رمضان صبحي لتجهيزه للمرحلة المقبلة حارسين كما شارك بها رمضان صبحي لتجهيزه للمرحلة المقبلة وقاد يانكون ميشيل مدرب حراس الفريق، مران منفرد للحراس في بداية المران شارك فيه شريف إكرامي، ومحمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير

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كانت هذه تفاصيل خبر تدريبات مخصصة لحراس الأهلي على هامش مران اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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