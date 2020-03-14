المغرب تسير على درب أوروبا وتعلق كرة القدم بسبب فيروس كورونا

أصدر الاتحاد المغربي لكرة القدم بيانًا، صباح اليوم السبت، أقر فيه تعليق نشاط كرة القدم داخل المملكة المغربية، وتوقيف الدوريات بمختلف درجاتها، من أجل السيطرة على إصابات فيروس كورونا.

وجاء المرسوم من جامعة كرة القدم، يحمل أوامر للأندية بتعليق أنشطتها، ومنح كامل عناصر الفرق فرصة للحجر الصحي داخل المنازل، من أجل محاربة انتشار المرض الذي ضرب العالم في الفترة الأخيرة.

وبدورها، استجابت إدارة الوداد الرياضي لهذا الطلب وأعلنت تعليق النشاط بالنادي إلى أجل غير مسمى، كما هو الحال لفريق حسنية أكادير، الذي أعطى تعليماته بغلق مدرسة الكرة وقطاع الناشئين والشباب بالنادي.

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ويتصدر حاليًا فريق الوداد جدول ترتيب الدوري المغربي، ولكن وسط منافسة من ستة أندية وأكثر، حيث يفصل بين المركزين الأول والسادس ثماني نقاط فقط!

يذكر أن المغرب سجلت حتى وقت كتابة هذه السطور، تسعة حالات مصابة بالفيروس، وعلى الرغم من كونها أحد أقل الدول احتواءً على إصابات، إلا أنها تحركت بشكل مبكر للتصدي لانتشار العدوى.

وفي سياق متصل، أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم تأجيل مباراة الرجاء الرياضي المغربي والإسماعيلي المصري، الذي كان مقرر لها أن تقام الأحد، في إياب نصف نهائي كأس الملك محمد السادس، وهذا على الرغم من سفر الدراويش إلى مدينة الدار البيضاء.