رياضة | برازيلي يهدد ريال مدريد وبرشلونة بكورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برازيلي يهدد ريال مدريد وبرشلونة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبحت الإصابة بفيروس كورونا خطرًا يهدد مسئولي ناديي ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني.

ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ماوريسيو جوميز دي ماتوس نائب رئيس فلامنجو أصيب بفيروس كورونا بعد أن كان متواجدًا في إسبانيا وعقد اجتماعات مع مسؤولي ريال مدريد وبرشلونة، وبالتالي من المحتمل أن يكون نقل الفيروس إلى أحدهم.

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وأشارت إلى أن دي ماتوس التقى فلورنتينو بيريز رئيس الميرنجي، وخوسيه آنخيل سانشيز المدير الرياضي، وجوني كالافات مسؤول التعاقدات الدولية، خلال زيارة متحف ريال مدريد.

وأضافت أن دي ماتوس التقى أيضًا إيريك أبيدال ورامون بلانيز وفرانك كاربو وجوردي مورا، من الإدارة الرياضية لبرشلونة.