رياضة | مكاسب ريال مدريد من توقف الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مكاسب ريال مدريد من توقف الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية إسبانية أن نادي ريال مدريد يعتبر المستفيد الأكبر من توقف منافسات الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي، بعد انتشار فيروس كورونا في العديد من دول أوروبا والعالم.

وكان الإتحاد الإسباني لكرة القدم أعلن تعليق منافسات الدوري الإسباني بسبب زيادة الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في إسبانيا، كما قرر الإتحاد الأوروبي تأجيل منافسات بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

مكاسب ريال مدريد من توقف الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا:

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن توقف الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا يمنح ريال مدريد فرصة لإستعادة خدمات لاعبيه المصابين، حيث يفتقد النادي الملكي جهود 4 من لاعبيه الأساسيين في الفترة الحالية.

ويفتقد ريال مدريد الثنائي تيبو كورتوا ومارسيلو بسبب الإصابة، وكان يفترض غياب الثنائي عن مباراة إيبار بالدوري الإسباني، والمقرر لها الجمعة، وكذلك مواجهة مانشستر سيتي في إياب دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا.

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كما يغيب عن ريال مدريد أيضًا الثنائي إيدين هازارد، وماركو أسينسو حيث تبعدهما الإصابة فترة طويلة عن الملاعب.

تعليق منافسات الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، يساعد ريال مدريد على استعادة خدمات لاعبيه المصابين والاستعانة بهم في المباريات المقبلة من البطولتين، حيث يستطيع كورتوا ومارسيلو اللحاق بمواجهة مانشستر سيتي الهامة، كما يمكن لـ هازارد واسينسو المشاركة في عدد أكبر من المباريات نهاية الموسم.

كما أن تعليق منافسات البطولتين يمنح زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد فرصة جيدة لترتيب أوراقه وتجهيز فريقه بشكل أفضل لمواجهة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا بعد خسارته مباراة الذهاب 2 /1، بالإضافة للإستعداد لمباريات الدوري الإسباني بعدما فقط الصدارة لصالح غريمه برشلونة.

ترتيب ريال مدريد في الدوري الإسباني:

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 56 نقطة، خلف برشلونة المتصدر برصيد 58 نقطة.