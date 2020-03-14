رياضة | تعرف على ترتيب الدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على ترتيب الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشتعل الصراع بين برشلونة وريال مدريد على التريع على عرش الدوري الإسباني لكرة القدم "الليجا" عقب انتهاء مباريات الجولة رقم 27 بالليجا.

وتلقى فريق ريال مدريد هزيمة قاسية من ريال بيتيس بهدفين نظيفين، فيما حقق البارسا فوزاً غاليًا على نظيره على ريال سوسييداد بهدف نظيف ضمن نفس الجولة.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" ترتيب جدول الدوري الإسباني كالتالي:

برشلونة: 58 نقطة.

ريال مدريد: 56 نقطة.

إشبيلية: 47 نقطة.

خيتافي: 46 نقطة

أتلتيكو مدريد:45 نقطة

ريال سوسييداد: 43 نقطة

فالنسيا: 42 نقطة

فياريال: 38 نقطة

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غرناطة: 38 نقطة

أتلتيك بيلباو: 37 نقطة

أوساسونا : 34 نقطة

ريال بيتيس: 33 نقطة

ليفانتي: 33 نقطة

ديبورتيفو ألافيس: 32 نقطة

بلد الوليد: 29 نقطة

إيبار: 27 نقطة

سيلتا فيجو: 26 نقطة

ريال مايوركا: 25 نقطة

ليجانيس: 23 نقطة

إسبانيول : 20 نقطة