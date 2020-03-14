رياضة | ترتيب الدوري الإيطالي بعد تأجيل كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري الإيطالي بعد تأجيل كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى عشاق ومحبو الكرة الإيطالية ضربة موجعة بقرار مجلس الوزراء الإيطالي بتجميد الأنشطة الرياضية في البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا.

نتائج آخر جولة في الدوري الإيطالي قبل قرار التأجيل

وأقيمت الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الإيطالي لكرة القدم مباشرةً قبل قرار الحكومة بتأجيل النشاط الرياضي في البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا، حيث جاءت النتائج كالتالي:-

- لاتسيو - بولونيا 2 - 0

- نابولي - تورينو 2 - 1

- ليتشي - أتالانتا 2 - 7

- كالياري - روما 3 - 4

- بارما - سبال 0 - 1

- سامبدوريا - فيرونا 2 - 1

- ميلان - جنوى 1 - 2

- أودينيزي - فيورنتينا 0 - 0

-يوفنتوس - إنتر ميلان 2 - 0

-ساسولو - بريشيا (مؤجلة)

ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز بعد قرار تأجيل كورونا

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" لمتابعيه ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم بعد قرار تأجيله بسبب تفشي وباء كورونا، حيث بقى يوفنتوس في مقدمة الكالتشيو بفارق نقطة واحدة عن لاتسيو أقرب الملاحقين، بينما يناور إنتر ميلان من بعيد بفارق 8 نقاط عن لاتسيو ليصبح ترتيب الجدول كاملاً كالتالي:-

1. يوفنتوس 63

2. لاتسيو 62

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3. إنتر ميلان 54

4. أتالانتا 48

5. روما 45

6. نابولي 39

7. ميلان 36

8. فيرونا 35

9. بارما 35

10. بولونيا 34

11. كالياري 32

12. فيورنتينا 30

13. ساسولو 29

14. أودينيزي 28

15. تورينو 27

16. سامبدوريا 26

17. جنوى 25

18. ليتشي 25

19. سبال 18

20. بريشيا 16.