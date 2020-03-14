رياضة | كارتيرون يجهز محمد عبد الغني ببرنامج خاص

وضع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك برنامج خاص لمحمد عبد الغني بسبب الإصابة التي يعاني منها وعدم تماثله للشفاء حتى الآن.

ويستعد الزمالك لمواجهة مصر للمقاصة يوم الخميس المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري.

وخضع اللاعب لبرنامج تأهيل في صالة الجيم وفقًا للبرنامج المحدد له من جانب الجهاز الفني للفريق لتجهيزه بالشكل الأمثل.

ويرفض كارتيرون التعجل في عودة أي لاعب قبل تماثله بشكل كامل للشفاء من الإصابة حتى لا يتفاقم الأمر عليه.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قرر تأجيل مواجهة المصري والزمالك التي كان مقرر لها غدًا الأحد.