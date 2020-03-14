رياضة | نزلة برد تبعد ثنائي الزمالك عن التدريب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نزلة برد تبعد ثنائي الزمالك عن التدريب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

غاب كريم بامبو ومحمد عبد السلام لاعبا فريق الزمالك عن التدريبات الجماعية على هامش مران اليوم السبت على ملعب النادي بميت عقبة.



ويعاني الثنائي من نزلة برد وهو ما دفع الجهاز الفني لمنحهما راحة حتى لا يتفاقم الأمر عليهما.



ويستعد الزمالك لمواجهة مصر للمقاصة ضمن منافسات بطولة الدوري.



وكان مقرر أن يلعب الزمالك غدًا أمام المصري البورسعيدي قبل أن يتم تأجيل المباراة من جانب الاتحاد المصري لكرة القدم بسبب ظروف الطقس.



وخاض فريق الزمالك مرانه اليوم على ملعب النادي بميت عقبة.