رياضة | الزمالك يستعيد عبد الله جمعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يستعيد عبد الله جمعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد مران فريق الزمالك اليوم عودة عبدالله جمعة لاعب الفريق للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي تعرض لها في وقت سابق.



وخضع جمعة لبرنامج تأهيلي في الفترة الماضية وغاب عن مواجهة الفريق أمام الترجي التونسي في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال افريقيا بسبب الإصابة.



وشارك اللاعب في مران الفريق اليوم بشكل طبيعي وظهر بحالة جيدة ليدعم صفوف الزمالك خلال اللقاءات المقبلة.



وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أجل مباراتي الفريق أمام الاتحاد السكندري والمصري البورسعيدي ببطولة الدوري بسبب ظروف الطقس.