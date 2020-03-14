رياضة | ثنائي الأهلي يواصل التأهيل للتعافي من الإصابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ثنائي الأهلي يواصل التأهيل للتعافي من الإصابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل الثنائي علي معلول وجيرالدو داو كوستا لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامجهما التأهيلي للتعافي من الإصابة.

ويعاني معلول من الإصابة في العضلة الأمامية اشتكى منها عقب مباراة الأهلي أمام صن دوانز الجنوب إفريقي، كما يعاني جيرالدو من إصابة بجزع في الكاحل تعرض لها خلال نفس المباراة.

وأدى اللاعبان جلسة علاج طبيعي في الجيم، ثم قاما بخوض تدريبات تأهيلية على ملعب التتش تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل بالنادي الأحمر.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي مساء الأربعاء المقبل في إطار مباريات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.