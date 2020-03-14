رياضة | نجم الزمالك السابق يسخر من تأخر تجميد النشاط في مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم الزمالك السابق يسخر من تأخر تجميد النشاط في مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سخر أحمد عيد عبد الملك نجم الزمالك السابق من تأخر مصر في إصدار قرارًا بتجميد النشاط الرياضي، مثل باق الدول العربية والأوروبية التي أعلنت تعليق كافة أنشطتها الرياضية بسبب إنتشار فيروس "كورونا".

وكتب "عبد الملك" عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "إحنا بردو هناخد المركز الاخير في تجميد النشاط".

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وكانت المغرب والسعودية أعلنت اليوم السبت، تعليق كافة الأنشطة الرياضية بكافة فئاتها بشكل رسمي، كإجراء وقائي بعد إنتشار فيروس كورونا المستجد وإرتفاع حالات الإصابة والوفيات بالفيروس في مختلف دول العالم.

وتوقع "عبد الملك" تعليق منافسات دوري أبطال إفريقيا، بعد تجميد النشاط الرياضي في المغرب قائلا: "كدة شكلها دوري الابطال بردو بخ طالما المغرب وقفت الانشطة الرياضية وهما أقوي مننا في الكاف حاليًا".

ومن المنتظر أن تعقد اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم، إجتماع خلال الساعات القادمة مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لحسم موقف بطولة الدوري المصري الممتاز.