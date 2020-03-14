رياضة | جلسة لفايلر مع معاونيه قبل انطلاق مران الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جلسة لفايلر مع معاونيه قبل انطلاق مران الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد جلسة مع معاونيه قبل انطلاق المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم السبت على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وعقد فايلر مع معاونيه الجلسة من أجل وضع خطة المرحلة المقبلة، بعد تأجيل مباراة الفريق الأحمر أمام إنبي والتي كان مقرر لها اليوم.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي مساء الأربعاء المقبل في إطار مباريات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.