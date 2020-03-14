رياضة | قرار جديد من اتحاد الكرة بسبب فيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرار جديد من اتحاد الكرة بسبب فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتخذ الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى قرارا جديدا بسبب فيروس كورونا والذى انتشر خلال الآونة الأخيرة فى عدد كبير من الدول فى العالم.

وطالب الاتحاد المصري لكرة القدم من الأندية تعقيم غرف خلع الملابس ومقراتها كنوع من الوقاية من فيروس كورونا.

كما طالب الاتحاد من الأندية إرسال تقرير عن أى لاعب أو فرد يظهر عليه أعراض فيروس الكورونا من أجل سرعة اتخاذ الإجراءات لعلاجه وإخطار اتحاد الكرة ووزارة الشباب و الرياضة به.

ويذكر أن بسبب فيروس كورونا المستجد توقفت الدوريات الخمس الكبري فى أوروبا بسبب تفشي الفيروس، وأيضًا اصاب العديد من اللاعبين، مما جعل الاتحادات الاوروبية تقوم بتأجيل مبارياتها.