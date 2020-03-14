رياضة | الاتحاد العربي يعلق مسابقة كأس محمد السادس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد العربي يعلق مسابقة كأس محمد السادس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الاتحاد العربي لكرة القدم تأجيل مباريات نصف نهائي كأس محمد السادس كإجراء إحترازي بسبب انتشار فيروس الكورونا.

وتشمل لقاءات الدور نصف النهائي كل من الإسماعيلي أمام الرجاء المغربي، ويلاقي الشباب نظيره الاتحاد.

وقال الاتحاد العربي في بيانه "نظرًا إلى المستجدات الراهنة المتعلقة بالوباء العالمي فيروس كورونا وحرصا من الاتحاد العربي لكرة القدم على أهمية الاحترازات الوقائية القائمة في مختلف الدول وحفاظا على سلامة الجميع".

وتابع "فقد تقرر تأجيل مباريات دور نصف النهائي القادمة من مسابقة كأس محمد السادس للأندية الأبطال حتى إشعار آخر".