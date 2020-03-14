رياضة | الزمالك يتواصل مع وزارة الرياضة بسبب الدوري

أجرى مسئولو نادي الزمالك سلسلة من الاتصالات مع وزارة الرياضة والاتحاد المصري لكرة القدم في الساعات الماضية لحسم مستقبل بطولة الدوري.

ويسعى مسئولو الزمالك للتعرف على الموقف النهائي بشأن إنطلاق بطولة الدوري ومستقبل المسابقة بعد التسريبات القوية التي خرجت بشأن تأجيل المسابقة.

وأجل الاتحاد المصري لكرة القدم مباراتي الزمالك أمام الاتحاد السكندري والمصري البورسعيدي بسبب ظروف الطقس ويواصل الفريق استعداداته في الوقت الحالي لخوض مواجهة المقاصة.

ومن المنتظر الإعلان بشكل رسمي من جانب الاتحاد المصري لكرة القدم حول مصير بطولة الدوري.