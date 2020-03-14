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رياضة | عاجل.. السعودية تجمد النشاط الرياضي

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تجمد النشاط الرياضي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الشباب والرياضة بالمملكة العربية السعودية تعليق كافة الأنشطة والمسابقات في المملكة حفاظا على سلامة الجميع.

وعرد وزير الشباب والرياضة عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"جهود كبيرة وإجراءات احترازية ووقائية استباقية اتخذتها قيادة وطننا الغالي أكدت من خلالها أن سلامة المواطن والمقيم تمثل الأولوية القصوى".

وأضاف :"وتزامناً مع هذه الإجراءات فقد تم اتخاذ قرار بتعليق كافة الأنشطة والمسابقات الرياضية في المملكة حفاظاً على سلامة الجميع".

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