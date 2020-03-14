رياضة | عاجل.. رينيه فايلر مهدد بالرحيل عن الأهلي.. اعرف السبب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. رينيه فايلر مهدد بالرحيل عن الأهلي.. اعرف السبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عدة عروض خليجية من أجل الرحيل عن القيادة الفنية للأحمر، خلال الموسم الجديد.

وأشارت تقارير صحفية إماراتية، عن تنافس ناديي العين والجزيرة، للحصول على خدمات السويسري فايلر، بعدما أحدث طفرة كبيرة في القلعة الحمراء.

وأكدت التقارير أن العين يسعى للتوقيع مع المدير الفني، بالرغم من وجود بيدرو إيمانويل على رأس القيادة الفنية، وسط حالة جيدة من النتائج المميزة.

Advertisements

وأضافت، أن الجزيرة يريد التوقيع مع فايلر، لخلافة مارسيل كايزر والذي يعاني من سوء النتائج، بعدما خرج من أكثر بطولة خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى ابتعاده عن المنافسة على الدوري.

وتولى رينيه فايلر القيادة الفنية للنادي الأهلي، خلفًا للأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني السابق، والذي غادر لسوء النتائج.

ونجح فايلر، في عودة الأهلي للمنافسة على الألقاب بعدما حقق لقب بطولة السوبر المصري في أول مبارياته، وحقق 16 فوزًا متتاليًا بالدوري قبل أن يتأهل مؤخرًا إلى دور النصف نهائي من دوري أبطال إفريقيا.