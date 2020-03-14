رياضة | جلسة بين فايلر والجهاز الطبي في الأهلي بسبب المصابين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جلسة بين فايلر والجهاز الطبي في الأهلي بسبب المصابين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، جلسة مع الجهاز الطبي بقيادة خالد محمود، على هامش مران الفريق اليوم استعدادًا لمواجهة الانتاج الحربي، بالدوري العام.

ويأتي قرار فايلر بالحصول على التقرير الطبي الخاص بالمصابين، من أجل متابعة تطورات البرامج التأهيلية، للوقوف علي مستجدات برامجهم التأهيلية.

ويعاني الأهلي من غياب أكثر من لاعب للإصابة منهم علي معلول الذي يعاني من الإجهاد في العضلة الأمامية وجيرالدو الذي يعاني من آلام في كاحل القدم ورمضان صبحي الذي يعاني من الإصابة في العضلة الخلفية .

كما يغيب عن الأهلي، كل من محمد محمود وسعد سمير وكريم نيدفيد وحمدي فتحي، بسبب خضوعهم لجراحات عملية يغيبون عليها مدة طويلة عن الملاعب.

ويستعد الأهلي لمواجهة الانتاج الحربي، يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري المصري الممتاز. النصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.