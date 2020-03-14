- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل منافسات الدور نصف النهائي من البطولة العربية لاجل غير مسمى والان مع التفاصيل
السبت 14 مارس 2020
أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم، عن تأجيل منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية، لأجل غير مسمى.
وكان من المقرر أن يلتقي الإسماعيلي نظيره الرجاء البيضاوي في نصف النهائي، قبل أن يُعلن الرجاء تعليق نشاطه وتسريح اللاعبين لأجل غير مسمى.
بينما كان سيلتقي فريق الشباب الإماراتي نظيره اتحاد جدة السعودي، في نصف النهائي الاخر، قبل أن تُعلن السعودية تعليق انشطة كرة القدم لأجل غير مسمى.
ونشر الاتحاد العربي على تويتر، بيانا رسميًا، أكد خلاله تأجيل مباريات نصف النهائي من البطولة العربية بسبب المخاوف من تفشي فيروس كورونا وحرصًا من الاتحاد على سلامة الجميع.
كانت هذه تفاصيل خبر تأجيل منافسات الدور نصف النهائي من البطولة العربية لاجل غير مسمى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.