اخبار الرياضه

تأجيل منافسات الدور نصف النهائي من البطولة العربية لاجل غير مسمى

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل منافسات الدور نصف النهائي من البطولة العربية لاجل غير مسمى والان مع التفاصيل

السبت 14 مارس 2020

أعلن ​الاتحاد العربي​ لكرة القدم، عن تأجيل منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية، لأجل غير مسمى.

Advertisements

وكان من المقرر أن يلتقي الإسماعيلي نظيره الرجاء البيضاوي في نصف النهائي، قبل أن يُعلن الرجاء تعليق نشاطه وتسريح اللاعبين لأجل غير مسمى.

بينما كان سيلتقي فريق الشباب الإماراتي نظيره اتحاد جدة السعودي، في نصف النهائي الاخر، قبل أن تُعلن تعليق انشطة كرة القدم لأجل غير مسمى.

ونشر الاتحاد العربي على تويتر، بيانا رسميًا، أكد خلاله تأجيل مباريات نصف النهائي من البطولة العربية بسبب المخاوف من تفشي فيروس ​كورونا​ وحرصًا من الاتحاد على سلامة الجميع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تأجيل منافسات الدور نصف النهائي من البطولة العربية لاجل غير مسمى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا