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شكرا لقرائتكم خبر عن بيرسون: ستكون مأساة لليفربول إذا حرموا من اللقب والان مع التفاصيل
السبت 14 مارس 2020
لفت مدرب واتفورد نايجل بيرسون إلى أنه سيكون "مأساة" لليفربول إذا حرموا من لقب الدوري الإنكليزي بسبب فيروس كورونا، على الرغم من أنه حث الجمهور على إبقاء الأمور في نصابها.
وقال بيرسون: "حسنًا، كلما طال الأمر، كلما كان من الصعب اختتام الموسم. علينا أن نضع هذا في الحسبان بالطبع، لكن بالنسبة لليفربول ستكون مأساة عدم اختتام الموسم".
وأضاف: "ولكن دعونا لا نتقدم على أنفسنا. قد نتمكن من الاستئناف والذهاب إلى أشهر الصيف. ولكن، نعم، على أساس كرة القدم فقط، سيؤدي ذلك إلى طرح المشاكل التي لم نشهدها في هذا البلد من قبل".
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