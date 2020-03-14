بيرسون: ستكون مأساة لليفربول إذا حرموا من اللقب

السبت 14 مارس 2020

لفت مدرب ​واتفورد​ نايجل ​بيرسون​ إلى أنه سيكون "مأساة" ل​ليفربول​ إذا حرموا من لقب ​الدوري الإنكليزي​ بسبب فيروس كورونا، على الرغم من أنه حث الجمهور على إبقاء الأمور في نصابها.



وقال بيرسون: "حسنًا، كلما طال الأمر، كلما كان من الصعب اختتام الموسم. علينا أن نضع هذا في الحسبان بالطبع، لكن بالنسبة لليفربول ستكون مأساة عدم اختتام الموسم".

وأضاف: "ولكن دعونا لا نتقدم على أنفسنا. قد نتمكن من الاستئناف والذهاب إلى أشهر الصيف. ولكن، نعم، على أساس كرة القدم فقط، سيؤدي ذلك إلى طرح المشاكل التي لم نشهدها في هذا البلد من قبل".