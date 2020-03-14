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شكرا لقرائتكم خبر عن فيرنانديز يتحدث عن المشادة بينه وبين غوارديولا والان مع التفاصيل
السبت 14 مارس 2020
كشف الدولي البرتغالي برونو فيرنانديز نجم وسط مانشستر يونايتد الانكليزي، عن سبب تعديه لفظيًا على مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا، أثناء المباراة التي جمعت الفريقين الأحد الماضي.
وأصبح فرنانديز أحد أهم لاعبي الشياطين الحمر، بعدما نجح في المساهمة بفوز الفريق في العديد من المباريات سواء في الدوري الممتاز أو الدوري الأوروبي بالإضافة إلى كأس الاتحاد الإنكليزي.
وخلال المباراة، حدثت مشادة لفظية بين غوارديولا وبرونو، في ظل تفوق اليونايتد بهدفين نظيفين، وطلب البرتغالي من الإسباني السكوت ويبقي فمه مغلقًا.
وتحدث برونو عن الواقعة لشبكة "سكاي سبورتس" العالمية:" لدي كامل الاحترام لبيب وإنجازاته في كرة القدم".
وتابع:" ولكن خلال المباراة، لم يظهر لي أي احترام، لذلك فهو لم يستحق احترامي له".
وأضاف:" الواقعة لن تتكرر، لكنني لست نادمًا على ما فعلته".
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