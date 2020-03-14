شكرا لقرائتكم كارتيرون يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك قبل انطلاق التدريبات الجماعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.
وشرح كارتيرون للاعبي الزمالك بعض النقاط الفنية المراد تنفيذها في المران، بالإضافة إلى توجيه بعض النصائح للاعبين خلال الجلسة، حيث طالبهم بالاجتهاد في التدريب استعدادا للمواجهات المقبلة في بطولة الدوري المصري الممتاز.
وحصل محمد عبد السلام وكريم بامبو لاعبا الفريق على إذن بالراحة من التدريبات الجماعية للفريق المقامة حاليا على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.
وغاب الثنائي عن التدريبات بإذن من الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق بسبب شعورهما بنزلة برد، حيث خاضا فقرة خاصة في صالة الجيمانزيوم.
ويستعد الفريق لمواجهة نظيره مصر للمقاصة يوم الخميس المقبل على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشر من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.
كانت هذه تفاصيل خبر كارتيرون يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك قبل انطلاق التدريبات الجماعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.