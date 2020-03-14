شكرا لقرائتكم عبد الله جمعة يعود لتدريبات الزمالك الجماعية استعدادا للمقاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شارك عبد الله جمعة لاعب الفريق الأول بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية للفريق بشكل طبيعي، خلال المران المنعقد حاليا على ملعب النادي بميت عقبة.

وخاض عبد الله جمعة التدريبات بشكل طبيعي بعد انتهاء البرنامج التأهيلي الموضوع له من قبل الجهاز الطبي للفريق، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها، وأكد الجهاز الطبي للفريق على شفاء جمعه تماما

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وحصل محمد عبد السلام وكريم بامبو لاعبا الفريق على إذن بالراحة من التدريبات الجماعية للفريق المقامة حاليا على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاءن وغاب الثنائي عن التدريبات بإذن من الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق بسبب شعورهما بنزلة برد، حيث خاضا فقرة خاصة في صالة الجيمانزيوم.

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره مصر للمقاصة يوم الخميس المقبل على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشر من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.