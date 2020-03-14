معلول وجيرالدو يواصلان التأهيل في الجيم قبل مواجهة الإنتاج الحربي ضد الأهلي

جدة - عمرو شويل الإنتاج الحربي ضد الأهلي

واصل الثنائي علي معلول والانجولي جيرالدو، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خوض جلسات خاصة في الجيم، ثم تدريبات تأهيلية على ملعب التتش تحت إشراف طارق عبدالعزيز اخصائي التأهيل بالنادي.

ويخضع على معلول لبرنامج تأهيلي بسبب الشكوى من آلام في العضلة الأمامية، فيما تعرض جيرالدو لجزع في الكاحل، وذلك خلال مشاركتهما في مباراة صن داونز التي أقيمت على استاد لوكاس موريبي في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا.



الإنتاج الحربي ضد الأهلي

وواصل الأهلي تدريباته اليوم على ملعب التتش استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي المقرر لها يوم الأربعاء المقبل في الجولة ال١٩ من منافسات بطولة الدوري الممتاز.‎



موعد مباراة الإنتاج الحربي ضد الأهلي تقام مباراة الإنتاج الحربي ضد الأهلي على ستاد السلام في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الأربعاء المقبل، وهي المواجهة التي يسعى خلالها السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر إلى استعادة نغمة الانتصارات التي توقفت أمام سموحة في المباراة التي جمعتهما يوم الأربعاء الماضي على ستاد القاهرة الدولي في إطار منافسات الجولة الـ18 للدوري المصري. الإنتاج الحربي ضد الأهلي

وخاض الأهلي فقرة بدنية، ثم أجرى الجهاز الفني تقسيمة بمشاركة حارسين وقاد يانكون ميشيل مدرب حراس الفريق، مران منفرد للحراس في بداية المران شارك فيه شريف إكرامي، ومحمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.‎ Advertisements

الإنتاج الحربي ضد الأهلي



وشارك رمضان صبحي لاعب الأهلي في مران الفريق الذي أقيم اليوم السبت، على ملعب التتش استعداداً لمواجهة الإنتاج الحربى المقرر لها يوم الأربعاء المقبل فى الجولة 19 من منافسات بطولة الدورى الممتاز، وشارك صبحى فى المران الجماعى بعد انتهائه من تنفيذ البرنامج العلاجى والتأهيلى الذى خضع له الفترة الماضية.. وكان صبحى قد تعرض لتمزق فى العضلة الخلفية، وخضع لبرنامج علاجى وتأهيلى، وشارك فى مران الفريق الذى أقيم ظهر اليوم على ملعب التتش لتجهيزه للمرحلة المقبلة.

الإنتاج الحربي ضد الأهلي



وخاض الفريق فقرة بدنية مطولة تحت قيادة توماس بينكيل مخطط أحمال الفريق، خلال المران الجماعى الذى أقيم ظهر اليوم على ملعب التتش، وقام اللاعبون بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات البدنية، ضمن البرنامج الذي أعده بينكيل.