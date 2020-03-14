طبية اتحاد الكرة تحذر من "التلامس" بين اللاعبين قبل وبعد المباريات

جدة - عمرو شويل حذرت اللجنة الطبية باتحاد الكرة من التلامس بين اللاعبين قبل وبعد المباريات ونفس الأمر مع الحكام ، كنوع من أنواع الوقاية من فيروس كورونا.

عقد اليوم مؤتمر صحفي للجنة الطبية باتحاد الكرة برئاسة محمد سلطان للتعريف بفيروس كورونا وطرق الوقاية منه .

وأعرب الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم عن سعادته بنجاح المؤتمر الطبي الذي عقد اليوم بالاتحاد، مشيرا إلى أن المؤتمر ركز على الهدف الذي أقيم من أجله ، وأنه لا صحة لما تداوله البعض بأنه كان بهدف بحث توقيف النشاط ، وأن الهدف من المؤتمر هو التوعية وإلقاء الضوء فيما يخص آخر مستجدات التعامل مع فيروس كورونا.

وأضاف أن اللجنة الطبية تتعامل وفقا للتعليمات التي تصدر عن الدولة والهيئات الرياضية،ومن خلال اللقاء مع الأجهزة الفنية والطبية، و أوصت بعدم التلامس بين اللاعبين قبل وبعد المباراة.

وتابع، أن اللجنة الطبية تجتمع بشكل يومي لمتابعة الأوضاع مع اللجنة الخماسية، كما يتم مناقشة الرحلات الخارجية للفرق لتحديد وضعية الدول التي يتم السفر إليها من حيث انتشار الفيروس.

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قررت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة مخاطبة جميع الأندية لمطالبتها بتعقيم مقراتها وغرف خلع الملابس كنوع من الوقاية من فيروس كورونا، كما ستتم مطالبة كل نادٍ بإرسال تقارير عن أى لاعب أو فرد يظهر عليه أعراض مرض الكورونا من أجل سرعة اتخاذ الإجراءات لعلاج هذا المصاب وإخطار اتحاد الكرة ووزارة الشباب و الرياضة به.

وأعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، تأجيل مباريات منافسات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021، والتى تستضيفها الكاميرون فى العام المقبل، بسبب فيروس كورونا، وبذلك ستتأجل مباراتى منتخب مصر مع توجو.

ووفقًا لخطاب الاتحاد الأفريقى فتقرر تأجيل المباريات الخاصة بتصفيات كأس الأمم الأفريقية المقررة فى الفترة من 25 حتى 31 مارس الجارى، ما يعنى تأجيل منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات وأشار الاتحاد الأفريقى فى خطابه إلى تحديد موعد جديد لتلك المباريات سيتم الإعلان عنه فى وقت لاحق، جدير بالذكر أن المنتخب المصرى كان من المقرر أن تواجه منتخب توجو يومى 26 و29 من الشهر الجارى.