شكرا لقرائتكم انطلاق اجتماع مجلس الاهلى لبحث ملفات رياضية وإدارية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انطلق منذ قليل اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلى برئاسة محمود الخطيب بمقر الجزيرة لمناقشة عدة ملفات خاصة بالنادي على الصعيدين الإداري والرياضي والإنشائي.

ويستعرض مجلس الأهلي عدة ملفات خلال هذه الجلسة التي تُعد الأولى بعد عودة الخطيب من رئاسة بعثة الفريق في جنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز ببطولة أفريقيا، ووجه محمود الخطيب الشكر والتحية للسفير شريف عيسى، سفير مصر في جنوب إفريقيا، بعد الجهود الكبيرة التي بذلها مع بعثة الأهلي أثناء وجودها في مدينة بريتوريا لمواجهة فريق صن داونز في إياب دور الثمانية بدوري رابطة الأبطال..جاء ذلك في خطاب رسمي أرسله رئيس النادي إلى سفير مصر بجنوب إفريقيا، شهد تأكيده على تقدير الخطيب ومجلس الإدارة للجهود الكبيرة التي قام بها السفير المصري، من حسن استقبال ومساندة كاملة لبعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

Advertisements

من ناحية أخرى ، من المقرر أن يعقد محمود الخطيب اجتماعاً مع لجنة التخطيط للكرة بالنادى خلال الأيام المقبلة من أجل دراسة عدة ملفات خاصة بفريق الكرة وقطاع الناشئين وغيرها من الأمور الكروية المهمة فى القلعة الحمراء، ومع اقتراب الموسم المحلى من نهايته يرغب مسئولو النادى من حسم عدة ملفات كروية، لذا سيعقد الخطيب جلسة مع لجنة التخطيط التى يترأسها محسن صالح وتضم فى عضويتها زكريا ناصف وخالد بيبو.

بدأ مسئولو الأهلى مرحلة تكثيف المفاوضات والمحاولات لتدعيم الفريق بصفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة بعدما أثبتت الفترة الماضية أن الأهلى بحاجة لصفقات قوية فى عدة مراكز أبرزها الجبهة اليُمنى وخط الوسط .