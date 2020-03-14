شكرا لقرائتكم فايلر يهدد بإحالة حسين الشحات للدكة بسبب "السوشيال ميديا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حذر رينيه فايلر المدير الفني للأهلي حسين الشحات لاعب الفريق من الانشغال بـ"السويشيال ميديا" خلال الفترة الحالية بعدما ظهر واضحاً أن اللاعب مشغول للغاية بمواقع التواصل الاجتماعي وهو ما إنعكس سلبياً على أداؤه وتركيزه مع الفريق خلال الفترة الماضية وتراجع مستواه بشكل لافت للنظر.

ويشارك الشحات مع الأهلي بشكل أساسي منذ فترة لكنه لم يقدّم المستوى المأمول مع الفريق الأمر الذى جعل المدير الفني للفريق يُطالب اللاعب بالتركيز في الملعب وعدم الانشغال بأية أمور أخرى تُقلل من مستواه وتركيزه مع الفريق.

Advertisements

وتعرض حسين الشحات لهجوم من بعض جماهير الفريق لعدم ظهوره بشكل جيد في المباريات الماضية وتحديداً لقاء صن داونز الجنوب أفريقي السبت الماضي بملعب الأخير في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا والذى انتهى بالتعادل بهدف لمثله وتأهل الأهلي للدور نصف نهائي للبطولة بعدما سبق وفاز في لقاء الذهاب بالقاهرة بثنائية نظيفة.

وهاجم البعض الشحات بسبب إهداره العديد من الفرص الكثيرة في مباراة صن داونز تحديداً وطالبه كثيرون بالتركيز في الملعب حتى يكون مؤثراً مع الفريق خاصة وأن النادي تعاقد معه بمبلغ كبير للغاية في يناير قبل الماضي حيث دفع الأهلي 5 ملايين دولار لنادي العين الاماراتي للتعاقد معه.

وتسببت حالة عدم التركيز التي يعاني منها الشحات في مُطالبه فايلر له بالابتعاد عن السوشيال ميديا لأنها أحد أهم أسباب تراجع مستواه وشدد له على ضرورة التركيز في الملعب فقط حتى لا يفقد مكانه مع الفريق.