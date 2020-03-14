كيليان أول لاعب في الدوري الألماني يصاب بكورونا

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أصبح لوكا كيليان، لاعب بادربورن، أول لاعب في الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) تظهر نتيجة اختباره إيجابية لفيروس كورونا.
وجاء الإعلان بإصابة اللاعب، بعد ساعات من إعلان رابطة الدوري الألماني تأجيل مباريات المرحلة السادسة والعشرين من بوندسليغا ودوري الدرجة الثانية، ومن المقرر أن تظل مباريات دوري الدرجتين معلقة حتى الثاني من أبريل المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا.
وكانت رابطة الدوري وافقت في البداية على إقامة المباريات بدون جمهور، ولكن التطورات التي حدثت أدت لإلغاء كافة المباريات.
وذكر النادي في بيان أنه يتخذ "إجراءات شاملة" لاحتواء مخاطر العدوى وأنه يتواصل مع السلطات المحلية بشأن الخطوات التالية. من المتوقع أن يخضع كل اللاعبين وأعضاء الفريق المعنيين للاختبار غدا السبت.
ويتعافى كيليان، الذي يعد أحد النجوم الصاعدة في البوندسليغا، من إصابة في الفخذ تعرض لها في يناير الماضي.
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