شكرا لقرائتكم أرتيتا: الرابطة اتخذت القرار الصحيح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الجمعة، إنه يشعر بتحسن، بعد أقل من 24 ساعة من إعلانه أن الاختبار الذي خضع له جاء إيجابيا لفيروس كورونا.

وجاء إعلان المدرب الإسباني بإصابته بفيروس كورونا كعامل محفز لقرار رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم، بتعليق المباريات حتى الرابع من نيسان/أبريل المقبل على الأقل.

وكتب أرتيتا عبر موقع التواصل الاجتماعي على الانترنت "تويتر" :" شكرا لكلماتكم ودعمكم-أشعر بالفعل أنني بصحة أفضل".

وأضاف :"كلنا نواجه تحدي ضخم وغير مسبوق. صحة الجميع هي ما يهم حاليا. احموا بعضكم البعض من خلال اتباع الإرشادات، وسنعبر هذا سويا. أحسنت رابطة الدوري الممتاز باتخاذ القرار الصحيح".