شكرا لقرائتكم رئيس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يتوقع إلغاء الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يتوقع غريغ كلارك، رئيس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، أن إلغاء الموسم الحالي بشكل كامل سيكون أقرب من أن يتم تأجيل اللقاءات القادمة ولعبها في وقت لاحق.

وبحسب "تايمز" الإنجليزية قال كلارك لرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بأنه لا يتوقع استمرار الموسم الحالي من المنافسة بعد وباء كورونا "كوفيد-19" التي باتت تؤثر في جميع مسابقات كرة القدم.

وكانت الرابطة اجتمعت صباح يوم الجمعة في حضور كلارك، بشكل طارئ لتعلن تأجيل جميع المسابقات المحلية حتى الثالث من أبريل، بعد إصابة أرتيتا مدرب أرسنال وأودوي لاعب تشيلسي بفيروس كورونا.

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ضوئية من صحيفة تايمز

ويخشى كلارك بحسب ما نقلت "تايمز" بأن الموسم لن يستمر ما يعني خسارة رابطة الدوري الإنجليزي 750 مليون جنيه إسترليني من عائدات النقل والدعاية.

وعلى الرغم من أن إلغاء الموسم سيكون كارثيا على ليفربول، إلا أن ناديي وست هام وتوتنهام طالبوا بإلغاء الموسم الحالي من بين جميع فرق الدوري الممتاز.

وفي حال استمرت البطولة ولعبت المباريات المقبلة في الصيف، فإن عددا من وكلاء اللاعبين أوضحوا لـ "فوتبول لندن" بأنه سيكون كابوسا، لأن اللاعبين الذين تنتهي عقودهم في الصيف لن يستطيعوا المشاركة دون توقيع عقود جديدة، كدافيد سيلفا وويليان وفيرتونغن وجيرو ولالانا.