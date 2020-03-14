كوتروني ينضم للمصابين بكورونا وحالة أولى في الكرة الفرنسية

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انضم المهاجم الإيطالي باتريك كوتروني الى لائحة المصابين بفيروس كورونا المستجد في كرة القدم الإيطالية، مع إعلان ناديه فيورنتينا السبت تسجيل حالتين إضافيتين في صفوفه، بينما باتت الكرة الفرنسية على موعد مع حالة أولى للاعب في الدرجة الثانية.

وأوضح فيورنتينا ان كوتروني وزميله الأرجنتيني جرمان بيسيلا ثبتت إصابتهما بفيروس "كوفيد-19" الذي تعد إيطاليا الأكثر تأثرا به في أوروبا. وانضم الاثنان الى زميلهما الصربي دوشان فلاهوفيتش الذي أعلنت إصابته أمس.

وأوضح فيورنتينا في بيان ان المصابين الجديدين "ظهرت عليهما بعض العوارض"، مضيفا "جاءت نتيجة الفحص الذي خضع له الثلاثة إيجابية. حالتهم الصحة جيدة ويتواجدون في منازلهم في فلورنسا".

وانضم الثلاثة الى عدد من لاعبي دوري الدرجة الأولى في إيطاليا الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس. وسجلت الحالة الأولى لدى مدافع يوفنتوس دانييلي روغاني، قبل ان يعلن سمبدوريا إصابة خمسة من لاعبيه وطبيب.

وتعد إيطاليا الأكثر تضررا بالفيروس في القارة العجوز، والثانية عالميا من بعد الصين حيث كانت البؤرة الأساسية لـ"كوفيد-19" في مدينة ووهان. وبحسب حصيلة جمعتها وكالة فرانس برس من مصادر رسمية، سجلت في إيطاليا حتى مساء الجمعة 1266 وفاة من بين 17660 إصابة.

وفرض تفشي الفيروس شللا شبه كامل في كرة القدم الأوروبية، مع تعليق المنافسات في غالبية البطولات المحلية لاسيما الخمس الكبرى (إيطاليا، فرنسا، ألمانيا، إنكلترا، إسبانيا)، إضافة الى المباريات التي كانت مقررة الأسبوع المقبل ضمن المسابقتين القاريتين دوري الأبطال و"يوروبا ليغ".

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وفي فرنسا، أعلن ليل الجمعة عن تسجيل أول إصابة في الكرة المحلية. وكشف نادي تروا، رابع ترتيب الدرجة الثانية، في بيان ان "لاعبا محترفا وآخر في مركز الناشئين تم تشخيص إصابتهما بفيروس كورونا المستجد +كوفيد-19"، مشيرا الى انه "تم وضعهما مباشرة في العزل في منزلهما".

أما بقية أفراد النادي فيخضعون "لرقابة من قبل الجهاز الطبي".

وكانت رابطة الدوري الفرنسي قد أوقفت الجمعة منافسات الدرجتين الأولى والثانية حتى إشعار آخر، على مثل ما قامت به غالبية البطولات الوطنية في القارة العجوز، في إطار جهود الحد من تفشي الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من خمسة آلاف شخص حول العالم.

وأدى الفيروس في فرنسا الى وفاة 79 شخصا وإصابة أكثر من 3600.

ولم يسلم لاعبون ومدربون في إنكلترا من الفيروس أيضا، حيث أصيب به مدرب أرسنال الإسباني ميكل أرتيتا بالفيروس، ولاعب تشلسي كالوم هادسون-أودوي، وسط اشتباه باحتمال إصابة لاعبين في أندية أخرى.

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