"فيفا" يوصي بإرجاء جميع المباريات الدولية في مارس وأبريل

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أوصى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بإرجاء جميع المباريات الدولية المقررة في شهري آذار/مارس ونيسان/أبريل، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد الذي بدأ يطال اللاعبين وأولهم كان مدافع يوفنتوس والمنتخب الإيطالي دانييلي روغاني.

ولم يتخذ فيفا موقفا صارما بمنع إقامة المباريات الدولية، لكنه أصدر قرارا استثنائيا بالسماح للأندية بالامتناع عن تسريح لاعبيها من أجل الانضمام الى معسكرات المنتخبات الوطنية خلال الشهر الحالي والذي يليه.

وكشف الاتحاد الدولي أيضا أنه يعمل على إعادة جدولة المباريات المؤهلة لمونديال 2022 والتي أرجئت في كل من آسيا وأميركا الجنوبية.

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وقال في بيانه الجمعة "جميع المباريات الدولية التي كانت مقررة في آذار/مارس ونيسان/أبريل يجب تأجيلها الى الوقت الذي يسمح لها بأن تقام في بيئة آمنة وسليمة"، مضيفا أن "القرار النهائي" بشأن أي تأجيلات "يقع على عاتق منظمي المسابقات أو الاتحادات الأعضاء ذات الصلة في حالة المباريات الودية".

في الظروف العادية، تُلزم قواعد فيفا الأندية بتسريح اللاعبين من أجل الانضمام الى المنتخبات الوطنية، لكن هذه المرة قرر تعليق القاعدة، موضحا في بيان "في ضوء الوضع الحالي، في ما يتعلق بفيروس كورونا، قرر فيفا أن القواعد العامة لكرة القدم التي تلزم الأندية عادة بتسريح لاعبيها من أجل المشاركة في مباريات المنتخبات الوطنية، لن تنطبق على النوافذ الدولية (فترات توقف الدوريات من أجل المباريات الدولية) القادمة في مارس/أبريل".

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