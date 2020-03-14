شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحى يشارك فى مران الأهلى قبل مواجهة الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك رمضان صبحي لاعب الأهلي في مران الفريق الذي أقيم اليوم السبت، على ملعب التتش استعداداً لمواجهة الإنتاج الحربى المقرر لها يوم الأربعاء المقبل فى الجولة 19 من منافسات بطولة الدورى الممتاز، وشارك صبحى فى المران الجماعى بعد انتهائه من تنفيذ البرنامج العلاجى والتأهيلى الذى خضع له الفترة الماضية.. وكان صبحى قد تعرض لتمزق فى العضلة الخلفية، وخضع لبرنامج علاجى وتأهيلى، وشارك فى مران الفريق الذى أقيم ظهر اليوم على ملعب التتش لتجهيزه للمرحلة المقبلة.

وخاض الفريق فقرة بدنية مطولة تحت قيادة توماس بينكيل مخطط أحمال الفريق، خلال المران الجماعى الذى أقيم ظهر اليوم على ملعب التتش، وقام اللاعبون بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات البدنية، ضمن البرنامج الذي أعده بينكيل.

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فيما عقد رينيه فايلر المدير الفني للفريق جلسة مع معاونيه قبل انطلاق المران وجاءت جلسة فايلر مع الجهاز المعاون للترتيب للمرحلة المقبلة والتي تبدأ بمواجهة الإنتاج الحربي يوم الأربعاء المقبل بالدوري، وتلقي الأهلي خطابا رسميا أمس من اتحاد الكرة للتأكيد على تأجيل مباراة الفريق أمام إنبي التي كان مقررا لها اليوم.

ورحّب رمضان صبحى لاعب الأهلى المُعار من نادى هيدرسفيد الإنجليزى بالبقاء فى القلعة الحمراء، وعدم العودة مرة أخرى لأوروبا، مُبدياً رغبة تامة وأكيدة على الاستمرار فى الأهلى بعدما استعاد جزءا كبيرا من مستواه عقب عودته للأهلى فى يناير قبل الماضى.

أبدى رمضان صبحى لمسئولى النادى الأهلى ترحيبه بالبقاء فى القلعة الحمراء، وطلب منهم إنهاء الأمر مع ناديه هيدرسفيلد الإنجليزى.