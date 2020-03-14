شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يتدرب ظهراً استعداداً لمواجهة إف سى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان بقيادة مجدى عبد العاطى، على خوض التدريبات فى الثانية والنصف ظهراً استعداداً لمواجهة إف سى مصر يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة 19 من عمر مسابقة الدوري العام.

وجاء قرار الجهاز الفنى بقيادة عبد العاطي بالتدريب ظهراً ليعتاد اللاعبين على الأجواء التي ستقام فيها المباراة بأسوان، خاصة بعد فترة الإعداد الطويلة التي خاضها أسوان في القاهرة استعداداً للمباراة المؤجلة مع مصر المقاصة، والتي تم تأجيلها بسبب سوء الأحوال الجوية.

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ويسعى أسوان لمواصلة انتصاراته التى اختتم بها الدوري بعد الفوز على الإسماعيلي والاتحاد وحرس الحدود في آخر ثلاث مباريات بالدوري ، ويحتل أسوان المركز الـ 13 بجدول مسابقة الدورى العام، بعدما حصد أبناء الجنوب ثلاث انتصارات متتالية قبل انتهاء الدور الأول، جاءت على حساب حرس الحدود والإسماعيلى والاتحاد السكندري، برصيد 18 نقطة، وتحت القيادة الفنية لمجدى عبد العاطى فاز أبناء الجنوب فى 4 مباريات، وتعادلوا فى 6 لقاءات وخسروا سبعة أخرى، كما سجل هجوم أسوان 19 هدفاً واستقبلت شباكهم 27 هدفا آخر.

ويقدم أسوان أداءً مميزاً فى الفترة الأخيرة بفضل الاستقرار الفنى للفريق وتدعيمات يناير، ويطمح أبناء مجدى عبد العاطى إلى مواصلة الأداء الجيد مع انطلاقة الدور الثانى وضمان البقاء فى دورى الأضواء والشهرة فى الموسم الأول بعد الصعود من دورى المظاليم.

وكان أسوان قد أنهى الدور الأول بالفوز على حرس الحدود بهدفين مقابل هدف، ثم الفوز على الإسماعيلى بنفس النتيجة، وأخيراً الفوز على الاتحاد السكندرى على أرضه فى الإسكندرية بهدف نظيف.