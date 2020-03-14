شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة: قد يتم تعليق الدورى خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة إن هناك احتمالا كبيرا لصدور قرار بتعليق الدورى المصرى كنوع من الوقاية من فيروس كورونا.
من جانبها قالت سحر عبد الحق عضو اتحاد الكرة إن مصير الدورى المصرى من التعليق أو الاستكمال سيتحدد عقب اجتماع سينعقد خلال الساعات المقبلة مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى لمناقشة الملف برمته واتخاذ قرار رسمى.
وأوضحت سحر عبد الحق أن تأجيل مباريات اليوم والغد بالدورى جاء لحين وضوح الروية واستيضاح الأمور من قبل مجلس الوزراء ووزارة الصحة .
وكشف عمرو الجناينى رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة حقيقة الأنباء التى تتردد عن إيقاف النشاط الكروى فى مصر، قائلا "مباريات الدورى تم إيقافها فقط بسبب سوء الأحوال الجوية، مؤكدا استئناف النشاط من يوم الاثنين، وأنه تم تأجيل مباراة الأهلى أمام إنبى والزمالك والمصرى بسبب الطقس فقط.
وتابغ عمرو الجناينى، فى تصريحات لليوم السابع سنستأنف النشاط الكروى بعد يوم الأحد بصورة طبيعية بعد تحسن أحوال الطقس، ولا صحة نهائيا لما يتردد عن تجميد نشاط الكرة فى مصر.
كان الإعلامى الرياضى أحمد شوبير قد قال إن اتحاد الكرة يدرس تعليق مسابقة الدورى المصرى مؤقتا، وكتب شوبير عبر حسابه الرسمى على تويتر: "بعد تأجيل مباراة الأهلى وإنبى فى الدورى العام.. اتحاد الكره يدرس تعليق المسابقة مؤقتا".
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