شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة: قد يتم تعليق الدورى خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة إن هناك احتمالا كبيرا لصدور قرار بتعليق الدورى المصرى كنوع من الوقاية من فيروس كورونا.

وتابع أن الأمر مازال محل دراسة ولم يتخذ قرار نهائى أو معلن فى هذا الصدد لكن قد تشهد الساعات المقبلة تعليق الدورى.

من جانبها قالت سحر عبد الحق عضو اتحاد الكرة إن مصير الدورى المصرى من التعليق أو الاستكمال سيتحدد عقب اجتماع سينعقد خلال الساعات المقبلة مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى لمناقشة الملف برمته واتخاذ قرار رسمى.

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